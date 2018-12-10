عُمان تسمح للطيران الإسرائيلي باستخدام أجوائها

أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الملك العُماني السلطان قابوس بن سعيد، سمح لشركة الطيران الإسرائيلية "العال" باستعمال أجواء سلطة عُمان في رحلاتها.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع بوزارة الخارجية الإسرائيلية: "نحن الآن نستطيع السفر من فوق مصر وتشاد، ويجب علينا مواصلة العمل حتى نُقصّر المسافة للوصول إلى أمريكا الجنوبية".

وأضاف أن الجهد الإسرائيلي أدى أيضاً لتقليل ساعات السفر إلى الهند، حيث سمحت السعودية خلال الفترة الماضية للطائرات الهندية القادمة من "إسرائيل" باستخدام المجال الجوي السعودي.

وأشار إلى أن خريطة بلاده الدبلوماسية تتغير بشكل كبير، مضيفًا أن ذلك يعود لقوة الاستخبارات الإسرائيلية والمعلومات الكبيرة التي تقدمها.

وشهدت الفترة الماضية زيارة هي الأولى من نوعها لنتنياهو إلى مسقط التقى خلالها بالسلطان قابوس في الوقت الذي استقبلت فيه عواصم خليجية أخرى كالدوحة وأبوظبي وفوداً رياضية إسرائيلية.