شرط "إسرائيلي" لتوسيع مساحة الصيد في غزة

زعم موقع "واللا" العبري، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اشترطت على المقاومة الفلسطينية عبر الوسيط القطري زيادة مساحة الصي مقابل إلغاء فعالية "زيكيم" البحرية يوم الاثنين.

وقال الموقع العبري، إن الشرط الإسرائيلي لفتح ميناء بحري أو زيادة مساحة الصيد، إلغاء فعالية زيكيم شمال قطاع غزة، وهو أبلغته حكومة الاحتلال للسفير القطري محمد العمادي ونقله لقيادة المقاومة بغزة.

ونقل واللا" على لسان السفير القطري محمد العمادي، أن شرط توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة للفلسطينيين وقف المظاهرات الأسبوعية على شاطئ بحر زيكيم.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تنظم كل يوم اثنين فعالية قرب موقع زيكيم، حيث يحتشد آلاف الفلسطينيين على الحدود الشمالية لقطاع غزة للمطالبة بحقهم في فك الحصار والصيد في البحر بحرية.