الاتحاد الأوروبي يقدم 12.6 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية

دفع الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإسبانيا مبلغ 12.6 مليون يورو للسلطة الوطنية، كمُساهمة في دفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهذه الدفعات المُقَدَّمَة، حسب بيان صحفي للاتحاد، اليوم الاثنين، كالتالي: 10 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و 1.6 مليون يورو من فنلندا ومليون يورو من اسبانيا) ستغطي المخصصات الاجتماعية لحوالي 62 ألف أسرة، 80 بالمائة منها تَسكُن في قطاع غزة.

ويَدعم الاتحاد الأوروبي برنامج الحوالات النقدية الخاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا البرنامج مسؤول عن تقديم الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر فقراً في فلسطين.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بدعم وزارة التنمية الاجتماعية في تقديمها الخدمات إلى حوالي 108 آلاف أسرة فلسطينية فقيرة من خلال نظام حماية اجتماعية شامل وعادل.