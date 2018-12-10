جيش الاحتلال يُهدد سكان قريتين لبنانيتين ويطالبهم إخلاء بيوتهم

طالب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، سكان قريتي كفر كلا ورامية اللبنانيتين الحدوديتين إخلاء منازلهم، وسط توقعات العسكريين الإسرائيليين بتصعيد المواجهة مع حزب الله في الأيام القادمة.

وحذر الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي إدرعي عبر تويتر أهالي القريتين من أن حزب الله شقّ تحت بيوتهم "أنفاقا ممتدة إلى داخل "إسرائيل" بشكل يحول هذه المنطقة إلى حاوية بارود كبيرة"، وأضاف: "هل تشعرون بالأمان وأنتم تعلمون بأن بيوتكم تقع فوق حاوية بارود؟".

وأكد أدرعي تصميم الجيش على مواصلة تدمير الأنفاق، وقال: "لا نعلم ماذا ستكون تداعيات هذه الأعمال على البيوت المعنية في الجانب اللبناني".

تأتي هذه التحذيرات في وقت توقع فيه الجيش الإسرائيلي، حسب قناة "كان" الإسرائيلية، أن تصعّد حملة "درع الشمال" التي أطلقها للكشف عن أنفاق حزب الله الاحتكاكات بين إسرائيل وعناصر حزب الله، لاسيما وأن الجيش الإسرائيلي لم يستبعد أن تشمل عمليات البحث عن الأنفاق الدخول إلى الجانب اللبناني من الخط الأزرق الفاصل بين البلدين.