نائبة إسرائيلية: لدينا فرصة تاريجية لجلب سفارات أجنبية للقدس

قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتويبلي، إن هناك فرصة تاريخية لدى إسرائيل لجلب أكبر عدد ممكن من سفارات الدول الأجنبية المختلفة إلى القدس.

وأعربت حوتوبيلي عن أملها في أن يتم نقل السفارة البرازيلية إلى القدس الشهر المقبل بعد أداء الرئيس البرازيلي المنتخب خافيير بولسونارو لليمين الدستوري. والذي أعلن خلال حملته الانتخابية أن بلاده ستنقل سفارتها إلى القدس.

وأضافت خلال المؤتمر السنوي للسفراء "من المهم مواصلة الحملة لنقل السفارات الأجنبية إلى القدس". مشيرة إلى أنه في مايو/ أيار 2019 ستحتفل إسرائيل بالذكرى الأولى لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وستكون ذكرى مهمة من أجل تحفيز الدول لنقل سفاراتهم إلى القدس.