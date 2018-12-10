"إسرائيل" تعلن قرب انتهاء خط الأنابيب مع الأردن

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، أنه سيتم في غضون أسابيع قليلة الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي بين "إسرائيل" والأردن.

ووفقاً للصحيفة، فإن الخط سيدخل المناطق الأردنية، وسيتم تشغيل الخط والخزان نهاية العام المقبل، وستحصل الأردن على 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخط يبلغ طوله حوالي 23 كم، وقطره 36.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن عملية مد الخط للأردن أصبحت في مراحل متقدمة، وسيتيح ذلك تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى الأردن العام المقبل.

وأضاف "هذه وصلة مهمة بين البنية التحتية للطاقة في إسرائيل وفي العالم العربي.