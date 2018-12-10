عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسةٍ مشددة

اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ 76 مسوطناً اقتحم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
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