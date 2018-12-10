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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسةٍ مشددة

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 09:55 - 10 ديسمبر 2018
ارشيفية ارشيفية
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اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ 76 مسوطناً اقتحم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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