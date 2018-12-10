الجهاد: عملية "عوفرا" جريئة ونوعية تؤكد مشروعية المقاومة

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية "عوفرا" الجريئة والنوعية والتي حملت رسالة الوفاء لشعبنا في ذكرى انتفاضة الحجارة وخاطبت العالم الذي لا يسمع سوى رواية وصوت العدو الصهيوني لتؤكد للعالم أن مقاومتنا المشروعة لن يوقفها انحياز قوى الشر مع الاحتلال.

وأكدت الحركة في بيان صحفي لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، على استمرار المقاومة في كل ساحات الوطن، مشيرة إلى ضرورة البناء على نجاحات المقاومة سياسياً ووطنياً بما يمكن من إعادة الوحدة لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية.

ودعت الدول العربية والاسلامية وكل القوى الحية في أمتنا الى التموضع من جديد في الخندق المناصر والداعم للقضية الفلسطينية وللمقاومة.

وأضافت الحركة في بيانها: "إن الانتفاضة في الضفة مع الحراك الجماهيري في مسيرات العودة وحضور المقاومة وانجازات الشعب الفلسطيني على الأصعدة السياسية والدولية والانسانية سيحمي قضيتنا ووجودنا وحقنا من محاولات التصفية المزعومة".