الاحتلال يعتقل صحفيين ونشطاء التواصل في الضفة المحتلة

كثفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، من حملة اعتقالاتها في الضفة المحتلة، تركزت في صحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال، أكثر من 20 مواطناً من مدن متفرقة في الضفة المحتلة، بينهم أسرى محررون وصحفيون ونشطاء التواصل الاجتماعي.

ووفق مصدر خاص لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فقد تركزت الاعتقالات الليلة الماضية على نشطاء التواصل الاجتماعي والصحفيين في الضفة المحتلة.

وحسب المصدر، فهذه الاعتقالات تأتي في محاولة لطمس حقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في الضفة المحتلة من قبل الاحتلال .

والليلة، اعتقلت قوات الاحتلال الصحافيين سامح مناصرة من منزله في عزبة الجراد شرق طولكرم ، وحسين شِجاعِيّة من منزله في دير جرير شرق رام الله، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقل، سعيد الأعرج شقيق الشهيد باسل الأعرج من منزله في قرية الولجة جنوب غرب القدس المحتلة، فجر اليوم، حيث داهمت منازلهم وفتشتها بشكل دقيق واستولت على جهاز لابتوب، بالإضافة لاعتقال الناشط سامر أبو عيشة من واد الجوز.

وكان 9 صهاينة قد أصيبوا بجراح بينها حرجة، في عملية إطلاق نار عليهم من قبل سيارة مسرعة قرب "عوفرا" بالضفة المحتلة.