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مستوطنون يقتحمون "قبر يوسف" شرق نابلس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:19 - 10 ديسمبر 2018
قبر يوسف قبر يوسف
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اقتحم عشرات المستوطنين، الليلة، "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس، بحماية جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن عددا من الحافلات التي تقل المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية بالمدينة، وسط تعزيزات عسكرية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان في المنطقة، لا سيما في شارع عمان، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أسفر  عن إصابة شاب بعيار "مطاطي" في رأسه نقل إثرها إلى مستشفى رفيديا، ووصفت إصابته بالطفيفة.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات.

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