صبيحة "عملية عوفرا": اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، صبيحة عملية "عوفرا" شرق رام الله، التي أدت لإصابة 9 صهاينة بينهم حالة خطيرة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 20 مواطناً، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

واعتقلت قوات الاحتلال من بيت لحم الشاب أمجد الشوبكي والأسير المحرر غسان إبراهيم زواهرة (36 عاماً) والطفلين صلاح فؤاد صباح (12 عاماً) وشقيقه محمد (19 عاماً) بينما سلمت الشاب إيهاب خالد صباح تبليغاً لمراجعة مخابراتها، كما اعتقلت سعيد الاعرج شقيق الشهيد باسل الاعرج.

وفي الخليل اعتقل الاحتلال الشاب عمر أحمد أبو حسين من منزله والأسير المحرر حسام الهشلمون.

فيما اعُتقل الأسير المحرر نضال ثلجي الريماوي من منزله في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله والشاب معتصم بلال الخواجا والشيخ صلاح الخواجا من قرية نعلين غرب المدينة، والزميل الصحفي حسين شجاعية من قرية دير جرير شرق رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الشاب أنور محمد صلاح الدين من منزله في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة والشابيْن إبراهيم محمد درباس ومحمد صهيب محسين من منزليهما في قرية العيساوية شمال شرق القدس، بينما اعتقلت الشاب سامح مناصرة من منزله في عزبة الجراد شرق طولكرم.

وفي نابلس اعتقل الاحتلال 4 شبّانٍ، عُرف منهم: مصطفى مبروكة وخالد حبش.

يذكر أن قوات الاحتلال تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.