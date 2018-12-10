أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الاثنين، كالتالي:



الدولار الأمريكي مقابل: 3.72 شيكل.



الدينار الأردني مقابل: 5.24 شيكل.



اليورو الأوروبي مقابل: 4.23 شيكل.



الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيكل.



