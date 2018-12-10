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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:02 - 10 ديسمبر 2018
عملات عملات
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جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الاثنين، كالتالي: 

الدولار الأمريكي مقابل: 3.72 شيكل.

الدينار الأردني مقابل: 5.24 شيكل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.23 شيكل.

الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيكل.

 

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