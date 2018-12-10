أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الاثنين، كالتالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.72 شيكل.
الدينار الأردني مقابل: 5.24 شيكل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.23 شيكل.
الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيكل.
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