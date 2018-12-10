ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم وغدًا

يطرأ، اليوم، الإثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، والفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار على الساحل الشمالي والجليل، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبعد غدٍ، الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وخلال ساعات ما بعد الظهر تسقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحيانًا فوق المناطق الشمالية، وتمتد تدريجيًا لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.