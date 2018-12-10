الفصائل: عملية "عوفرا" انتصار لخيار نعالوة وتأكيد على خيار المقاومة

أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية، بعملية "عوفرا" البطولية التي وقعت شمال شرق رام الله، مؤكدة أن العملية تأكيد على خيار المقاومة ضد المحتل الغاصب، وأن شعبنا بمقاومته المستمرة لن يمنح المستوطنين أي فرصة للعيش بأمان أو استقرار على أرضنا المحتلة.

وأصيب مساء اليوم 9 مستوطنين أحداهم في حالة الخطر، في عملية إطلاق نار بطولية من سيارة مسرعة على الطريق العام قُرب مستوطنة "عوفرا" شمال مدينة رام الله بالضفة الغريبة.

"خيار الشعب"

بدورها، باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية "عوفرا" الفدائية التي وقعت شمال شرق رام الله، مشيدة بالسواعد المقاتلة التي تستهدف ضباط الاحتلال والمستوطنين في ضفة الأبطال.

وأكدت الحركة على لسان الناطق الإعلامي مصعب البريم، "على انتصار خيار أشرف نعالوه الذي هو خيار الشعب الفلسطيني الثائر دوما في وجه الاحتلال".

وشدّدت على أن شعبنا بمقاومته المستمرة لن يمنح المستوطنين أي فرصة للعيش بأمان أو استقرار على أرضنا المحتلة.

"شرعية المقاومة"

وفي السياق، قالت حركة حماس مساء اليوم الأحد، إن عملية "عوفرا" البطولية تأتي تأكيدا على خيار شعبنا وشرعيته في مقاومة الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أن هذه العملية تبرهن على أن "أي محاولة لإدانة المقاومة الفلسطينية ستفشل أمام إرادة وبسالة شعبنا الفلسطيني.

وأكدت، أن العملية رسالة على ديمومة شعبنا واستمراره في نضاله وانتفاضته حتى استرداد حقوقه المسلوبة.

"إبداع فلسطيني"

بدورها، قالت حركة المجاهدين، إن عملية الضفة البطولية إبداع فلسطيني متجدد يؤكد على صوابية الخيار المقاوم وعجز الصهاينة واعوانهم عن كسر إرادة المقاومة لشعبنا.

من جانبها، أكدت لجان المقاومة الشعبية، إن عملية رام الله ضد قطعان المستوطنين تؤكد أن المقاومة خيار شعبنا البطل وطريقه الأنجع لكنس الاحتلال والاستيطان.

"رسالة للمطبعين"

على الصعيد ذاته، أشادت جبهة النضال بغزة بعملية "عوفرا" مؤكدة على قناعات الشعب الفلسطيني بالمقاومة بكافة أشكالها وخصوصا المقاومة المسلحة وأن كل محاولات الالتفاف لتجريم المقاومة لن تؤثر على النهج الوطني المقاوم في الوجدان الوطني الفلسطيني وعلى وعي الشعب الفلسطيني بتمسكه بالمقاومة طريقا لتحرير الأرض الفلسطينية من دنس الاحتلال.

وأشارت الجبهة في تصريح صحفي لها، إلى أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات قد توحد على خيار المقاومة والتف حولها.

وأضافت أن عملية "عوفرا" الفدائية رسالة لكل المطبعين مع العدو وأن رهاناتهم الخيانية وطنيا وشرعيا ودينيا ستبوء بالفشل".





