هل نسيت كلمة المرور؟ تعرف على طرق تجنب هذا الموقف

هل استجمعت كافة قواك الذهنية في ابتكار كلمة مرور معقدة حتى تكون في مأمن من الاختراق، جيد، لكن ماذا إذا نسيتها؟

يقع العديد من المستخدمين في مشكلة نسيان كلمة المرور، وربما يصل الأمر إلى درجة كبيرة من الإحباط كون ارتباط العديد من حسابات البريد الإلكتروني بخدمات إلكترونية عديدة.

لذا ينصح موقع لايف واير التقني بأن ترتبط كلمات المرور بأدلة في حياتنا الشخصية والمهنية، مما يسهل علينا تذكر هذه الكلمات.

ولا يعني ذلك أن تكون كلمة المرور بسيطة إلى حد يمكن لأي قرصان أن يتوقعها، أو أن تكون كلمة مرور واحدة لعدة حسابات، لكن المقصود هو أن تكون نابعة من أحداث وأمور لها وقع في حياتنا.

ومن أسهل الطرق لتذكر كلمات المرور هي:

استخدم صيغة مبتكرة من اسمك

جرِّب صيغا مختلفة من اسمك، لكن ذلك ليس آمنا بشكل كامل لكنه شائع جدا وسهل: فعلى سبيل المثال ، إذا كان اسمك هو Michael P Archer ، فقد تتضمن كلمات المرور الشائعة ما يلي:

Mike1234

MikePA

leahcim

archerMP

هذا مجرد مثال لكن عليك أن تأتي بطريقة مبتكرة لاستخدام اسمك بشكل لا يمكن لأي أحد توقعه، مثل أن تبتكر لقبا كان لديك أثناء الطفولة لا يعرفه الكثيرون.

أسماء الأصدقاء والعائلة

يستخدم العديد من الأشخاص أسماء أو مجموعات من أسماء أفراد العائلة والأصدقاء لإنشاء كلمات مرور، وهي طريقة سهلة لكن يجب أن تكون بشكل ممزوج برموز أخرى حتى لا تقع في فخ القراصنة.

معلومات الحيوانات الأليفة

نحن نحب حيواناتنا الأليفة، وهذا هو السبب في أن العديد من كلمات المرور تشمل أسماء الحيوانات الأليفة وأعياد ميلاد الحيوانات الأليفة. إذا كنت تعامل قطتك مثل طفلك، فمن المحتمل أنك استخدمت اسمها ككلمة مرور، لكن أحرص المزج مع شيء آخر.

أعياد الميلاد

تعتبر أعياد الميلاد أيضًا كلمات مرور شائعة جدًا، خاصة عند دمجها مع الأسماء، فإذا كان عيد ميلاد مايكل بي آرتشر في 5 يونيو 1975 ، فستجد أن بعض كلمات المرور التي كان من الممكن أن يأتي بها تتضمن:

m060575

1975MPA

archerjune

mp75

وهناك الكثير من الاحتمالات هنا. إذا كنت تعتقد أنك قمت بتعيين كلمة مرور كهذه ، فجرّب بعض التوليفات مع معلوماتك.

عناوين المنزل والمكتب

يمكن أن تكون أجزاء من العناوين المهمة في حياتك مصدر إلهام لكلمة مرور أنشأتها. فكر في المكان الذي تكبر فيه وجميع الأماكن التي عشت فيها منذ ذلك الحين.

أفكار من الطفولة

قد يكون هناك شيء مهم بالنسبة لك كطفل ويصلح لأن يكون كلمة مرور لا يمكن أن تأتي على بال أحد سواك.

الأمثلة هنا لا حصر لها ، لكن ربما كان لديك حيوان أليف مفضل في الطفولة، أو اسم لصديق وهمي، فهذه الأنواع من الأفكار هي طرق شائعة لإنشاء كلمات مرور سهلة التذكر.

أرقام مهمة

بعض الأرقام التي غالباً ما تلعب دورًا في كلمات المرور تتضمن أرقام الهواتف (خاصةً السابقة منها) ، وأرقام الضمان الاجتماعي ، والنتائج الرياضية البارزة، والتواريخ المهمة، وأرقام رخصة القيادة ، إلخ.

وهناك طرق بصرية لاختيار بعض الحروف على لوحة المفاتيح بحيث تكون شكلا هندسيا لدى الانتقال من حرف إلى الآخر وهو ما يجعل من تذكر كلمة المرور سهلة.

بعض الأفكار الأخرى

تتضمن إلهامات كلمة المرور الشائعة الأخرى الأطعمة المفضلة والأماكن المفضلة ومواقع الإجازات وأسماء المشاهير والفرق الرياضية.

وإليك بعض الأشياء التي يجب التفكير بها أثناء إدخال كلمة المرور:

هل مفتاح Num Lock موجود؟

هل مفتاح Caps Lock مضغوط؟

هل تحولت أصابعك عن طريق الخطأ على لوحة المفاتيح؟

هل تعمل لوحة المفاتيح بشكل صحيح؟

إذا كنت محظوظا، فهناك بعض الصفحات التي تحوي خيارا لإظهار كلمة المرور أثناء إدخالها لدى إنشاء الحساب، وهو ما يجعلك تتذكر التوليفة التي ابتكرتها للتو.

وهناك طريقة رائعة للتحقق من عدم ظهور أي من المشاكل المذكورة أعلاه وهي فتح ملف الوورد أو النوت باد، وكتابة كلمة المرور قبل إدخالها للتأكد من صحتها.

لا يزال من الصعب تذكر كلمة المرور؟

إذا كنت لا تزال غير قادر على تذكر كلمة المرور الخاصة بك بعد كل هذا المجهود الذهني، فقد تضطر إلى تجربة شيء أكثر من التكنولوجيا الفائقة مثل برامج استعادة كلمة المرور.