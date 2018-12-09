نشطاء يعلنون عن تأسيس حملة "السترات الحمراء" لـ"إنقاذ تونس"

أعلن نشطاء تونسيون في بيان عن تأسيس حملة "السترات الحمراء" لإنقاذ تونس وليستعيد التونسيون كرامتهم و حقهم في العيش الكريم، على غرار حركة "السترات الصفراء" في فرنسا.

وأشار النشطاء في بيان إلى أن هذه الحملة "وطنية شبابية خالصة مفتوحة للعموم ومنفتحة على الجميع وهي استمرارية لنضال الشعب التونسي وخطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم"، مؤكدين "التزامهم بالاحتجاج المدني السلمي في التعبير عن الرأي و رفض الواقع السائد رسميا عن الانطلاق في تركيز التنسيقيات الجهوية و المحلية خاصة بعد التفاعل والمساندة الكبيرة للحملة من فئات واسعة من الشعب التونسي".

وأكد البيان أنه "بعد مرور حوالي ثماني سنوات كاملة من حراك 17 ديسمبر 2010 – 14 يناير 2011، وفي ظل منظومة لم يجد التونسيون فيها سوى الفشل و الفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج وما رافق ذلك من إرهاب غادر وتصفية للخصوم وضرب واضح لمكتسب الشعب الوحيد في حرية التعبير"، فإنه تعلن الحملة في تونس رسميا انطلاقها.