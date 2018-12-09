"Frame".. نظارات شمسية بقدرات ذكية!

أعلنت شركة "Bose" عن بدء استقبال الطلبات لشراء نظاراتها الذكية المميزة التي ستطرحها في الأسواق قريبا.

وصممت نظارات "Frame" الجديدة بصورة تميزها عن باقي النظارات الذكية، فهي عبارة عن نظارة شمسية بهيكل أنيق يزن 45 غراما، مزود بتقنيات متطورة.

وزودت هذه النظارة بتقنيات تساعدها على الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث. وأضيف إلى الجانب الأيمن من إطار هيكلها مايكروفون ومكبرا صوت، لمساعدة المستخدم على الاستماع إلى الموسيقى والرد على المكالمات الهاتفية.

كما تعمل عدسات هذه النظارة كشاشات صغيرة لعرض صور الواقع الافتراضي والمعلومات التي تبثها إليها باقي الأجهزة. أما بطاريتها فتكفيها للعمل لأربع ساعات تقريبا أثناء الاستخدام والاستماع للموسيقى، ولـ 12 ساعة في وضعية الانتظار.