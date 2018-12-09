9 إصابات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله

أصيب 9 إسرائيليين، مساء اليوم، بجراح مختلفة جراء إطلاق نار تجاه مستوطنين قرب مستوطنة عوفرا المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق رام الله.

وأفاد الاعلام العبري، بإصابة 9 مستوطنين بجراح مختلفة بينهم حالة خطرة، فيما وصفت حالة المصابين الأخرين بين المتوسطة والطفيفة.

وأضاف، أن منفذي عملية إطلاق النار انسحيوا من المكان، مشيراًَ قوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة المحيطة بالمستوطنة بحثاً عن مطلقي النار.

في السياق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدخل مدينة البيرة الشمالي، وحاجزي عطارة وعين سينيا، كما شددت إجراءاتها العسكرية على طريق نابلس- رام الله.

وأفادت المصادر المحلية، بـأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البيرة الشمالي والحاجزين في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور.