الفلسطيني صيام يقود حسنية أكادير لصدارة الدوري المغربي للمحترفين

قاد نجم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تامر صيام، مساء اليوم الأحد، فريقه حسنية اكادير لصدارة البطولة الاحترافية اتصالات المغرب.

وسجل المهاجم صيام هدف الفوز الوحيد لفريقه حسنية اكادير بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني من لقاء فريقه أمام مستضيفه نادي سريع وادي زم ضمن مباريات الأسبوع الـ11 للدوري، ليصبح الحسنية بصدارة الدوري برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر الوداد البيضاوي.

وانتقل صيام إلى صفوف النادي المغربي هذا الموسم قادما من نادي هلال القدس، هو والفلسطيني الآخر أحمد ماهر القادم من صفوف نادي الظاهرية، وهو لم يشارك في لقاء اليوم، وتم استدعاء صيام لصفوف منتخبنا الوطني المشارك في بطولة أمم آسيا الشهر القادم في الامارات.