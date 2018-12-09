عباس: نحيي المقاومة السلميّة ولا نؤمن بالحرب ولا بالصواريخ

أكد رئيس السلطة محمود عباس، مساء الأحد، استمرار مقاطعة السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية، في أعقاب قرارها بنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل لمدينة القدس المحتلة.

وقال عباس خلال كلمة مقتضبه له، خلال انعقاد المجلس الاستشاري لحركة فتح، "نحن الآن مقاطعون للإدارة الأمريكية حتى التراجع عن نقل السفارة الأمريكية للقدس، وإعادة المساعدات الأمريكية لأونروا".

وأضاف عباس، "نحيي المقاومة السلميّة الشعبية في الخان الأحمر الفلسطيني"، متابعاً "نحن لا نؤمن بالحرب ولا بالصواريخ"، على حد تعبيره.

وأكد عباس، أن حماس جزء من الشعب الفلسطيني ولا يقبل وصفها بالإرهاب، في إشارة للجهود الدبلوماسية الفلسطينية التي أسهمت في إحباط قرار أمريكي ضد حماس في الأمم المتحدة.

وبدأ المجلس الاستشاري لحركة فتح، أول اجتماعاته في مدينة رام الله بالضفة الغربية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي يرأس حركة فتح أيضاً.