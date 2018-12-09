ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

منظمات أمريكية تقدم 50 مليون دولار لصالح الاستيطان

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:01 - 09 ديسمبر 2018
مخطط استيطاني مخطط استيطاني
مشاركة

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن منظمات إنجيلية أمريكية قدمت خلال العقد الأخير دعماً يتراوح ما بين خمسين مليون وستين مليون دولار للحركة الاستيطانية في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن نحو 1700 متطوع أرسلتهم إحدى المنظمات الإنجيلية وصلوا إلى مستوطنة "هار براخا" خلال السنوات الأخيرة، علماً بأن هؤلاء لا يساهمون بأي عمل تطوعي داخل الخط الأخضر.

ولفتت الصحيفة، إلى أن وزارة الشؤون الاستراتيجية خصصت مبلغ ستة عشر الف دولار سنوياً إلى إحدى الجمعيات الإنجيلية، لما تقوم به من حملة إعلامية لـ"إسرائيل" والمستوطنات في الخارج.
وذكرت أن جمعية "قلب إسرائيل" والمعروفة أيضاً باسم "كيرن بنيامين" تجند مئات آلاف الدولارات في كل عام من أجل مشاريع استيطانية.

متعلقات