منظمات أمريكية تقدم 50 مليون دولار لصالح الاستيطان

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن منظمات إنجيلية أمريكية قدمت خلال العقد الأخير دعماً يتراوح ما بين خمسين مليون وستين مليون دولار للحركة الاستيطانية في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن نحو 1700 متطوع أرسلتهم إحدى المنظمات الإنجيلية وصلوا إلى مستوطنة "هار براخا" خلال السنوات الأخيرة، علماً بأن هؤلاء لا يساهمون بأي عمل تطوعي داخل الخط الأخضر.

ولفتت الصحيفة، إلى أن وزارة الشؤون الاستراتيجية خصصت مبلغ ستة عشر الف دولار سنوياً إلى إحدى الجمعيات الإنجيلية، لما تقوم به من حملة إعلامية لـ"إسرائيل" والمستوطنات في الخارج.

وذكرت أن جمعية "قلب إسرائيل" والمعروفة أيضاً باسم "كيرن بنيامين" تجند مئات آلاف الدولارات في كل عام من أجل مشاريع استيطانية.