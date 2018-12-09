نتنياهو: كهرباء غزة ستحد من تلوث عسقلان

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن كمية الكهرباء التي نسمح بها في قطاع غزة قد تحد من التلوث في عسقلان.

وأضاف نتنياهو، خلال اجتماعه بوزراء حزب "الليكود"، أن الإشراف على الأموال القطرية أفضل من الإشراف على أموال رئيس السلطة محمود عباس، مستدركاً قوله: "المال القطري يأتي فقط للموظفين وليس للجناح العسكري لحماس".

ورد نتنياهو، خلال الاجتماع، على تصريحات وزير الحرب المستقيل، أفيغدور ليبرمان، الناقدة، حيث قال: "خلال اجتماع الكابينت في 13 نوفمبر عندما تقرر الموافقة على وقف إطلاق النار مع حماس، لم يكن هناك أي وزير يعارض هذه الخطوة، بما فيهم ليبرمان".

وأشار إلى أنه "في أغسطس 2016 تم إدخال الأموال القطرية لحماس عندما كان ليبرمان وزيراً للجيش ولم يكن لديه أي اعتراض على ذلك".

وفي مقابلة مع القناة العبرية الثانية، قال ليبرمان: إن "أحد الأسباب الرئيسة لتقديم استقالتي من وزارة الجيش، كان نقل الأموال إلى غزة"، معتبراً أنه "حتى الأمطار الغزيرة في الشوارع، لن تغسل عار الطريقة التي تعاملنا بها مع حماس"، وفق تعبيره.

يذكر أن ليبرمان استخدم كلمة "عار" لأكثر من مرة، خلال حديثه عن حركة حماس، منذ تقديمه استقالته الشهر الماضي.