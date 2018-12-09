قادة الخليح يؤكدون تأييدهم للشعب الفلسطيني في اقامة دولته

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية التاسعة والثلاثين التي اختتمت اعمالها بالرياض مساء اليوم الاحد، تأييد قادة الخليح للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

وشدد البيان على أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة، مع الحرص على قوة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه.

واشار الى الاتفاق على وضع خطة طريق لتحقيق اهداف المجلس، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين، مع تعزيز الأمن في المنطقة، والدور الإقليمي والدولي لمجلس التعاون.

واوضح البيان الاتفاق على أهمية التطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وخاصة تذليل العقبات أمام تحقيق السوق الاقتصادية المشتركة كما قرروا سرعة إنجاز تفعيل القيادة العسكرية الموحدة لقوات دول مجلس التعاون، وتأهيل القيادات العسكرية لأداء تلك المهام.

واكد البيان على دور المجلس في مكافحة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، والتصدي للتطرف من خلال إرساء قواعد العدل والتأكيد على قيم التسامح.

واشار البيان الى ان الإمارات ستستضيف الدورة القادمة لقمة مجلس التعاون عام 2020.

واكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني،في ختام القمة حرص قادة مجلس التعاون الخليجي على تعزيز دور المجلس ومكانته و على التعاون والتنسيق القائم بين اعضاء المجلس في مختلف المجالات لتحقيق المصلحة المشتركة .

وعرض الزياني لنتائج وتوصيات القمة والتي من ابرزها تعزيز العمل الخليجي المشترك واستكمال ما تبقى من متطلبات التكامل الاقتصادي والمنظومة الدفاعية المشتركة.