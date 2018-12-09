لأول مرة بفلسطين.. نجاح عملية شفط جلطة دموية لفتاة بغزة

حقق قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، نجاحاً باهرا إثر تمكنه بنجاح من إجراء عملية شفط جلطة دموية من شرايين الدماغ بالقسطرة لفتاة "عشرينية" كانت تعاني من جلطة دماغية حادة أدت إلى حدوث شلل نصفي في اليد اليسرى والساق اليسرى.



وأوضح الدكتور محمد حبيب استشاري ورئيس قسم القسطرة القلبية بالمجمع، أن المريضة كانت قد خضعت قبل عامين لإجراء زرع للصمام الثنائي (الميترالي) للقلب.

وأضاف:" تم تصوير أشعة مقطعية للدماغ لاستثناء وجود نزيف دموي، وتحويل المريضة بشكل عاجل من أخصائي المخ والأعصاب إلى قسم عمليات القسطرة القلبية، وقد تم إدخال أنبوب إلى الشريان الدماغي الأوسط ثم تكسير التخثر بواسطة بالون وشفط التخثر ومن ثم استعادة حركة اليد والساق اليسرى بشكل كامل وهي على طاولة العمليات"