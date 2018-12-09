السفير القطري يغادر قطاع غزة

غادر السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، القطاع عبر معبر "بيت حانون- إيرز" بعد زيارة قصيرة استمرت 4 أيام.

وقال مدير العمليات المركزية في هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، ماهر أبو العوف، لـ "قدس برس"، إن السفير العمادي والوفد المرافق له غادر ظهر اليوم قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

وكان العمادي، قد وصل قطاع غزة مساء الخميس الماضي مصطحبًا معه المنحة القطرية الثانية لموظفي غزة والتي تبلغ 15 مليون دولار.

والتقى العمادي خلال زيارته للقطاع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، والعديد من الفعاليات وافتتح العديد من المشاريع القطرية في قطاع غزة.

ويشار إلى أن هذه المنحة القطرية الثانية لموظفي غزة والتي تستمر لمدة 6 شهور وتشمل تغطية مصاريف ثمن سولار محطة توليد الكهرباء وصرف 100 دولار لخمسين ألف أسرة فقيرة.

وترفض حكومة الوفاق الوطني دفع رواتب موظفي حكومة غزة الذين هم على رأس عملهم ويقدر عددهم 40 ألف موظف حيث تقوم وزارة المالية بدفع 50 في المائة من هذه الرواتب من الارادات المحلية في قطاع غزة.