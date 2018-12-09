فرنسا ترد على سخرية ترامب.. فماذا طالبته؟!

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا، بعد تعليقاته الساخرة والناقدة على مظاهرات "السترات الصفراء".

وقال لو دريان في برنامج تلفزيوني: "أقول لدونالد ترامب، ورئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) قال له أيضا: نحن لسنا طرفا في النقاشات الأمريكية، اتركونا نعيش حياتنا، حياة أمة" بشكل مستقل.

وسبق أن استغل ترامب ما تشهده فرنسا من احتجاجات، لإيصال رسائل سياسية ضد ماكرون والحكومة الفرنسية، وبما يتصل باتفاقية باريس للمناخ.

وعلق ترامب، على المظاهرات المستمرة في فرنسا، قائلا، إن المحتجين يهتفون "نريد ترامب"، قائلا في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "المتظاهرون يهتفون نريد ترامب.. أنا أحب فرنسا".

وجدد الرئيس الأمريكي، هجومه على اتفاقية المناخ والسياسة التي ينتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن المظاهرات عمت جميع أنحاء فرنسا، وأن الناس لايريدون دفع مبالغ كثيرة من المال.

وسخر من الاتفاقية، مستشهدا بالمظاهرات الفرنسية، وأن "الناس لايريدون دفع الكثير من الأموال، خاصة في دول العالم الثالث التي تدار بطريقة تثير الشكوك، بحجة حماية البيئة".

وتثير تصريحات ترامب المستمرة الاستياء في باريس، ما دفع وزير الخارجية الفرنسي بالطلب من واشنطن عدم التدخل بشؤون فرنسا الداخلية.