ادعيس يعتمد قرية الخان الأحمر ضمن البلدات التي ستسجل للحج هذا العام

اعتمد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الأحد، قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة ضمن البلدات التي ستسجل للحج هذا العام، باعتبارها قرية مستقلة وينطبق عليها من القوانين المنظمة للحج، ما ينطبق على البلدات والتجمعات الفلسطينية.

وأكد ادعيس، في بيان صحفي، إصرار القيادة والحكومة الفلسطينية على العمل لتثبيت وتعزيز صمود أهالي المناطق المهددة بالمصادرة، مشيرا الى استعداد الوزارة الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصمود ابناء هذه القرية المهددة بالترحيل والهدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خدمة لمشاريعه الاستيطانية والتوسعية.

واوضح ان استهداف الخان الاحمر يندرج ضمن خطة إسرائيلية واضحة تهدف إلى محاولة فرض واقع جديد، وأن جميع مشاريع التهويد الإسرائيلية لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم عن ارضهم، ولن ترضخهم لسياسة الأمر الواقع، وأنه مهما بلغت الهجمة الإسرائيلية الشرسة بحقنا فسنواصل الصمود.