من مخيمات لبنان.. وفد "التشريعي" يؤكّد على حق العودة

أكد الوفد البرلماني الفلسطيني خلال زيارته لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وقوفه مع صمود أهلنا في المخيمات، مشددًا على أن حق العودة لا تنازل عنه ولا بديل عن فلسطين.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال عدة لقاءات شارك فيها الوفد برئاسة محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية، والنواب مروان أبو راس ومشير المصري و محمد فرج الغول.

وزار محمود الزهار مخيم الرشيدية وتجول في أزقة المخيم برفقة عدد من أبناء المخيم، ودعا الزهار إلى الوحدة على قاعدة قتال العدو حتى التحرير، مؤكدًا أن تحرير كل فلسطين أمر رباني قرآني وليس برنامج فصائلي.

بدوره أكد النائب مشير المصري في كلمة له حيا فيها أبناء مخيم البرج الشمالي أن حق العودة متجذر في الأرض والقضية الفلسطينية وأنها قضية جامعة لكل أحرار الأمة.

وأشار المصري أن إرادة الشعب الفلسطيني لتحقيق العودة وتحديهم للمحتل وتصديهم لصفقة القرن أعاد توجيه البوصلة لقضية فلسطين من جديد كما أعادوا لها مركزيتها.