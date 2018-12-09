الاحتلال يكشف عن تقنية حديثة لتحديد مواقع انفاق حزب الله

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن استخدام جنوده تقنية "الاهتزاز السلبي" لتحديد مواقع أنفاق حزب الله في الأراضي اللبنانية والتي تمتد عبر الحدود تحت الأرض إلى الأراضي التي تحتلها "إسرائيل".

وقال الضابط في الفيلق الهندسي في جيش الاحتلال زيف نيمني، لوكالة أنباء "حداشوت" العبرية: "إن الجيش الذي كان على علم منذ سنوات بطموحات أنفاق حزب الله، يستخدم تكنولوجيا "الاهتزاز السلبي" في جميع أنحاء منطقة الحدود الشمالية من أجل تحديد موقع كل نفق".

وتتيح هذه التقنية لجيش الاحتلال القدرة على تحديد مكان الأنفاق المحفورة، ليس فقط في مناطق محددة، ولكن في جميع أنحاء المنطقة الحدودية بين "إسرائيل" ولبنان، على حد قوله.

وأضاف نيمني أن أجهزة الاستشعار الموجودة في الأرض تنقل المعلومات إلى أجهزة الاستشعار الموجودة على السياج الحدودي، وكذلك إلى المستقبلات في مركبات الدورية العسكرية على طول الحدود.

وأشار إلى أن تحديد موقع أي نفق والتعامل معه "قد يستغرق أسابيع أو أكثر"، لكن جيش الاحتلال يعمل في أسرع وقت ممكن.

وقيّم الضابط نيمني أن حزب الله لم يبلغ بعد مرحلة يمكنه فيها استخدام الأنفاق.

وأطلقت قوات الاحتلال الأسبوع المنصرم، عملية متواصلة لتحديد مواقع الأنفاق وتدميرها، وقد أعلن حتى الآن أنه تم تحديد موقعين فيهما نفقان.