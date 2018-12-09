"التجمع الإعلامي" يكرم "الرسالة" لفوزها بجائزة أفضل تحقيق عربي

كرّم "التجمع الإعلامي الفلسطيني" في قطاع غزة مؤسسة الرسالة للإعلام والصحفيين محمود هنية، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل تحقيق في الوطن العربي، ضمن جوائز "أريج" للصحافة الاستقصائية 2018، والصحفي أحمد الكومي لوصوله للمرحلة النهائية في ذات المسابقة.

وجاء التكريم بحضور وفد من التجمع ضمّ توفيق السيد سليم مسؤول فرع الاعلام في الاتحاد الإسلامي للنقابات ورضوان أبو جاموس رئيس التجمع الإعلامي وسفيان الشوربجي مسؤول ملف التدريب بالتجمع وقاسم الأغا مسؤول العلاقات العامة بالتجمع ، إضافة للصحفي الأستاذ محمد أبو قمر مدير تحرير مؤسسة الرسالة للإعلام.

وأشاد السيد سليم بتجربة "الرسالة" في الصحافة الاستقصائية ودورها في تعزيز هذا الفن على صعيد الإعلام المحلي، مشيرا إلى أهمية هذه التجربة في تعزيز دور الصحافة كسلطة رابعة.

وأكدّ أن فوز الصحفيين الفلسطينيين بجوائز إقليمية ودولية، هو فوز للصحافة الفلسطينية وتقدم لها على صعيد الاعلام المحلي والإقليمي.

وأشار السيد سليم إلى ضرورة تبني وسائل الاعلام الفلسطينية تجربة "الرسالة" في الصحافة الاستقصائية والعمل على تعزيزها.

من جهته، رحّب الصحفي محمد أبو قمر مدير تحرير "الرسالة" بالوفد الزائر، مشيدًا بتجربة "التجمع الإعلامي" وأهمية دوره على صعيد الإعلام الفلسطيني.

وفاز تحقيق الزميل الصحفي محمود هنية بالجائزة الأولى لأفضل تحقيق استقصائي في الوطن العربي، والذي حمل عنوان: "الصيد الممنوع في حوض ميناء غزة.. من يتقاسم الغلّة؟"، فيما تأهل إلى التصفيات النهائية للجائزة، تحقيق الصحفي أحمد الكومي بعنوان: "مكب للنفايات الطبية.. الحكومة برام الله تورّد أدوية منتهية الصلاحية إلى مستشفيات غزة".