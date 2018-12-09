مجدلاني :لجنة متابعة تنفيذ قرارات "المركزي" ستقدم توصياتها للرئيس و"اللجنة التنفيذية"

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن اللجنة التي شكلت لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ستقدم توصياتها الى الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للمصادقة عليها.

وقال مجدلاني في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، إن هناك مجموعة من اللجان تعمل في هذا الاطار، وأنجزت الى حد كبير العديد من التوصيات والخطوات، وهي مطروحة للمصادقة عليها لان الموضوع نضج كفاية للمضي قدما وبشكل متواز في هذه المواجهة مع اميركا واسرائيل وحركة حماس التي ترفض تطبيق الاتفاقيات معها بشأن إنهاء الانقسام.

وطالب حركة حماس بتنفيذ اتفاق 2017 دون شروط من أجل إنهاء الانقسام لإفشال صفقة القرن، التي تسعى الى فصل غزة عن الضفة لإجهاض امكانية اقامة دولة فلسطينية.

وأكد مجدلاني ان المطلوب من حركة حماس إجراء مراجعة لسياستها على صعيدين، الاول في لغة الخطاب السياسي، والثاني في طي صفحة الانقلاب الاسود، خاصة ان القيادة انتصرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة للموقف الوطني الجمعي لكل مكونات شعبنا وليس فقط لحركة حماس.

وشدد على أن القيادة انتصرت للموقف الوطني ولحق شعبنا في مقاومة الاحتلال، من خلال نجاحها في افشال المشروع الأميركي في الامم المتحدة، داعيا حماس الى الانضواء تحت منظمة التحرير باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا.

ودعا مجدلاني حماس الى ادارك أن واشنطن تعمل على تنفيذ صفقة القرن على الارض، مؤكدا أن من يريد مواجهتها عليه انهاء الانقسام وتوحيد الجهد الوطني.