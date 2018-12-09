الحفريات والأنفاق تهدد حي سلوان

يُهدد حفر الأنفاق أسفل حي وادي حلوة ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، المُطل على المسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية، حيث تزداد يوماً بعد الآخر التصدعات والانهيارات والتشققات وهبوط الأرضي في منازل الحي وشوارعه.

أهالي حي وادي حلوة، توجهوا لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، في محاولة منهم لحماية منازلهم وعائلاتهم، وطالبوا بإيقاف أعمال حفر الأنفاق المتواصلة وعدم تفريغ الأتربة من أسفل المنازل، إلا أن أعمال حفر الأنفاق متواصلة دون توقف، بل وازدادت عملية الحفر خلال الأعوام الأخيرة، دون الاكتراث بحياة السكان.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة-سلوان في بيان له، اليوم الاحد، أن تشققات وانهيارات أرضية حصلت خلال اليومين الماضيين في أرض خاصة تابعة "لكنيسة الروم الأرثوذكس" وهي ملاصقة لمسجد عين سلوان في الحي، وتستخدم كموقف لمركبات الأهالي المجاورين، فيما تحاول جمعية العاد السيطرة عليها، ووضع المستوطنون فيها قبل عدة أشهر غرفة خاصة لحراسهم.

وقال جواد صيام مدير مركز المعلومات لـ "معاً" إن تشققات عميقة ظهرت بالأرض، وكشفت هذه التشققات عن أعمال حفر متواصلة أسفل الحي، لخدمة المشاريع الاستيطانية، حيث أعمال حفر شبكة الأنفاق متواصلة أسفل منازل الحي، لافتا أن عمق الحفر التي ظهرت تبلغ 4 أمتار، وفي منطقة أخرى بعمق 6 أمتار، ومن خلال الفحص وجدنا أكياس أسمنتية وأعمدة ومواد بناء أخرى، تستخدم للأنفاق".

وأضاف صيام أن هذه التشققات نراها بشكل شبه يومي، بشوارع الحي وأزقته وداخل المنازل، والسكان يواجهون الخطر الحقيقي، تزداد هذه التشققات خلال فصل الشتاء، حيث تُعري الأحوال الجوية حفر الأنفاق في البلدة.

وقال صيام أن الجهات "الإسرائيلية" تدعي أنها تقوم بأعمال الحفر بطرق هندسية لن تضرر بالحي، لكن التشققات والانهيارات تفند ادعائهم، لافتاً أن هذه الأعمال أصبحت خلال الأعوام الأخيرة تتم بشكل متسارع ويومي على مدار الساعة، فكافة أهالي الحي يسمعون أصوات الحفر بآليات ضخمة وأخرى يدوية إضافة الى قيام شاحنات ضخمة بتفريغ الأتربة من أسفل الحي بشكل يومي، ما يؤثر على أساساته.

ولفت صيام أن أكثر من 70 منزلا في الحي متضررة من حفر الأنفاق بشكل متفاوت، وأخلت بلدية الاحتلال العام الماضي 3 منازل بالحي بسبب خطورتها نتيجة الحفريات التي تجرى أسفلها مباشرة.

وأكد مركز معلومات وادي حلوة في بيانه أن سلطات الاحتلال تواصل أعمال الحفر في شبكة أنفاق متشعبة أسفل حي وادي حلوة، تبدأ من منطقة العين مرورا بشارع حي وادي حلوة الرئيسي باتجاه مشروع كيدم الاستيطاني ساحة باب المغاربة، والبؤرة الاستيطانية مدينة داود، وصولا الى ساحة البراق السور الغربي للمسجد.