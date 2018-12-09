السفير الفلسطيني د. لؤي عيسى يستقبل وفداً من جامعة الإسراء

زار وفدٌ رفيع المستوى من جامعة الاسراء سفارة دولة فلسطين في الجزائر للتباحث في العديد من القضايا التعليمية.

وقد قام سعادة سفير دولة فلسطين في الجزائر، الدكتور لؤي عيسى، باستقبال الاستاذ الدكتور عدنان الحجار، رئيس جامعة الاسراء، في مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة الجزائرية.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا تخص أوضاع التعليم في فلسطين، حيث قام الدكتور الحجار بعرض ما تقدمه جامعة الإسراء من برامج وتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل وما توفره من خدمات وتسهيلات للطلبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، وأشار الى اهتمام الجامعة بالتعليم التطبيقي والتخصصات الخاصة به في الجامعة.

كما وعبر الوفد عن شكره وتقديره لما تقدمه السفارة الفلسطينية لخدمة أبناء الجالية الفلسطينية في شتى المجالات.

من جهته، رحب سعادة السفير عيسى بالزيارة، وعبر عن تقديره واحترامه لما تقدمه الجامعة من برامج علمية متميزة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية ونظرائها الجزائرية. مؤكداً على أهمية التعليم كسلاح في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، معبراً عن فخره بجامعة الاسراء وتقديره لما تقدمه الجامعة من تخصصات علمية مميز وتسهيلات للطلبة في قطاع غزة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي الجامعة الرامية إلى تحقيق التواصل الدائم بينها وبين والجامعات العربية والدولية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير العملية التعليمية بما يخدم طلبتنا في أرض الوطن.