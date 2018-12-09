نتنياهو: يمكننا شن حرب على غزة و الكابنيت حصل على اطلاع أولي حول الأمر

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال جلسة كتلة حزب الليكود " اليوم الاحد، انه في الوقت الذي نقوم به بعملية درع الشمال على حدود لبنان ،"انا لست معنياً بمواجهة عسكرية مع قطاع غزة اوفي الضفة الغربية ولكن أن كان امامنا مبرر لذلك بإمكاننا فعل الكثير والكثير".

وتابع وفقا لصحيفة يديعوت: اننا لسنا معنيون بأن تشتعل جبهتي غزة والضفة في هذا الوقت.

واضاف نتنياهو"نحن ندفع بإيران لتكن خارج سوريا ونحن نقوم بذلك بنجاح كبير ولكننا لم ننتهي من تلك المهمة ، وتابع: "انني تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن الأمر الإيراني ، وقلت نحن نسعى لتحييد الصواريخ دقيقة الاصابة داخل لبنان وانفاق حزب الله".

واكد ليديعوت " نجحنا بفرض عقوبات ضد حزب الله وايران ، لذلك نحن لسنا معنيون بأن تشتعل الجبهة الفلسطينية ، مبيناً "الآن لم يكن امامنا مبرر".

وتابع نتنياهو "نحن اليوم في خضم وضع يمكننا عمل الكثير عبر شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة ، هذا ان اقتضت الضرورة ، لأننا قد استغلينا ولا زلنا نستغل الوقت ونستعد والمجلس الامني المصغر قد حصل على اطلاع اولي حول الأمر ولم يوضح نتنياهو تفاصيل أخرى.