خسائر فادحة للمزارعين في قلقيلية بعد كمية الامطار الكبيرة التي هطلت خلال يومين

بلغت كمية الأمطار التي هطلت على محافظة قلقيلية منذ بدء الموسم الشتوي الحالي وحتى صباح اليوم الاحد، (395) ملم بنسبة (63%) من المجموع السنوي العام البالغ (624) ملم.

وذكرت مديرية زراعة قلقيلية ان كمية الامطار التي هطلت على المحافظة خلال المنخفض الاخير بلغت (237) ملم.

من جهة ثانية حذرت المديرية، المزارعين من انتشار الامراض الفطرية بعد انتهاء المنخفض.

وطالب مدير دائرة الخدمات في مديرية زراعة قلقيلية ظافر سلحب، في تصريح لـ"وفا" المزارعين بضرورة القيام بعمليات الرش الوقائي والعلاجي لمحاصيلهم.

واشار سلحب الى ان المديرية بكامل طواقمها بدأت منذ صباح اليوم بجولات تفقدية للمزارعين للاطلاع على حجم الاضرار التي حصلت نتيجة المنخفض حيث كانت هناك اضرار واضحة تمثلت بغرق مساحات من الخضار المكشوفة والبيوت البلاستيكية والمشاتل والاشجار في المناطق المحاذية للأودية وفي منطقة غرب قلقيلية المدينة بعد اغلاق قوات الاحتلال بوابات تصريف المياه في الجدار العنصري، ما ادى الى تلف هذه المحاصيل وإلحاق خسائر بأصحابها، خاصة مربي النحل.