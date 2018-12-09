"بنيت": حملة "درع الشمال" ستستمر لبضعة أشهر

قال وزير التربية والتعليم "الإسرائيلي" وعضو المجلس الوزاري لشؤون السياسية والأمنية نفتالي بينيت:" إن حملة "درع الشمال" ستستمر بضعة أشهر، مضيفا أن تدمير أنفاق حزب الله قرب الحدود مع لبنان هو عملية هندسية معقدة.

ووصف هذه الانفاق بسلاح الخيار الأخير لحزب الله والتي يسعى من خلالها إلى إدخال عدد كبير من المقاتلين إلى داخل "إسرائيلي".

وأشار للإذاعة الإسرائيلية بنيت إلى أن لدى حزب الله نحو مائة وأربعين ألف قذيفة صاروخية، مبينا أن غالبيتها ليست دقيقة، إلا أنها مع ذلك تشكل تهديداً. ونوه بأن "إسرائيل" تراقب عن كثب جهود إيران لتطوير القذائف الصاروخية لدى حزب الله وجعلها تتمتع بقدرة عالية على إصابة الأهداف.