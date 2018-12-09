يديعوت: شاب "إسرائيلي" هو سلم الأمن الوقائي اسماء من باع "أراضي" فلسطينية للمستوطنين

اكد مصدر في السلطة الفلسطينية لصحيفة يديعوت، بأن الشخص الذي تم قتله الجمعة الماضية في بيته داخل الخضر الاخضر في بلدة جلجوليا القريبة من قلقيلية هو المدعو احمد سلامة وكان مطلوبا للسلطة الفلسطينية لبيعه اراضي للمستوطنين وقد كان يلقب سلامه "بالبدوي" وعرف لشرائه اراضي فلسطينية وكان تاجر اراضي بارز .

وقد فرضت الشرطة "الإسرائيلية" قرار بحذر نشر تفاصيل حول التحقيق في ملابسات قتله لمدة أسبوع.

وقالت يديعوت انه وقبل خمسة اشهر قدمت النيابة الاسرائيلية في القدس لائحة اتهام ضد ناشط يساري اسرائيلي يدعي " عزرا نافي" ووجهت له تهمة بأنه قبل عدة مرات قام بالإبلاغ عن معلومات لجهاز الامن الوقائي في الضفة الغربية عن فلسطينيين يقومون بلعب دور الوساطة لبيع اراضي للمستوطنين جنوبي جبل الخليل0