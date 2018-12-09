أول مرة في فلسطين:إجراء عملية شفط جلطة دموية من شرايين الدماغ بالقسطرة

تمكن الطاقم الطبى بقسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء من اجراء عملية شفط جلطة دموية من شرايين الدماغ بالقسطرة "لعشرينية " كانت تعاني من جلطة دماغية حادة أدت الى حدوث شلل نصفي في اليد اليسرى والساق اليسرى .

وأوضح د.محمد حبيب استشارى ورئيس قسم القسطرة القلبية بالمجمع، أن المريضة كانت قد خضعت قبل عامين لإجراء زرع للصمام الثنائي (الميترالي) للقلب.

وأضاف:" تم تصوير أشعة مقطعية للدماغ لاستثناء وجود نزيف دموي ، وتحويل المريضة بشكل عاجل من قبل اخصائي المخ والاعصاب الى قسم عمليات القسطرة القلبية .

وأفاد بأنه تم ادخال انبوب الى الشريان الدماغي الأوسط ثم تكسير التخثر بواسطة بالون وشفط التخثر ومن ثم استعادة حركة اليد والساق اليسرى بشكل كامل وهي على طاولة العمليات.

واعتبر د. حبيب بأن هذه العملية هي الأولى على مستوى فلسطين بمجهود عمل جماعي مع قسم المخ والاعصاب الباطني وقسم الاشعة المقطعية .

هذا وكانت العملية برئاسة د.محمد حبيب استشاري ورئيس قسم القسطرة القلبية ود.محمد حلس استشاري قسطرة امراض القلب الخلقية ،و د. ماجد الشناط ، أ.موسى ابوزور ، والحكيم باسل عماد ، ود. سمية الحوت ود. عمرو عبدالهادي.