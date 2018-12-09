كاتس : سنُضعف صواريخ حزب الله.. وقاسم :صواريخنا تصل لكل نقطة في "إسرائيل"

قال الوزير الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" صباح اليوم الاحد ، خلال مقابلة مع قناة " كان" "الإسرائيلية" في رده على عثور الجيش "الإسرائيلي" على نفق ثاني على الحدود مع لبنان " ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على حزب الله ونحن سنُضعف القدرات الصاروخية لحزب الله.

وعلى ضوء التهديدات "الإسرائيلية" قال نائب امين عام حزب الله نعيم قاسم " اي نقطة داخل "إسرائيل" ستكون معرضة لصواريخنا .

وقال وفقا يديعوت انه وحسب اقواله قوانين الاشتباك والردع التي اوجدها حزب الله ابعدت الطرح القديم بأن "إسرائيل" هي من تبادر للحرب .

وبينت يديعوت ان قوة درع حزب الله اصبحت امر يصعب على "إسرائيل" مهاجمة لبنان.