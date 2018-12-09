رباعية نارية من برشلونة بمرمى اسبانيول في الدوري الاسباني

سحق برشلونة مضيفه فريق إسبانيول برباعية نظيفة في ديربي كتالونيا، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "كورنيلا ألبرات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

نجح برشلونة في حسم المباراة مبكرا، من خلال إنهاء الشوط الأول من المباراة متقدما بثلاثية نظيفة.

أفتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أهداف برشلونة في الدقيقة 17 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة نفذها البرغوث الأرجنتيني بطريقة رائعة.

ونجح النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في إضافة الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، من تسديدة قوية فشل حارس إسبانيول في التصدي لها.

وعزز المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز تقدم البارسا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بطريقة رائعة خدع بها حارس إسبانيول.

وفى الشوط الثاني عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع لبرشلونة في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة مميزة.

وألغى حكم المباراة هدفا لفريق إسبانيول في الدقيقة 73 من زمن المباراة سجله اللاعب أوسكار دوارتي، بعد استخدام تقنية الفيديو "الفار".

بهذا الفوز انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما توقف رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز التاسع.