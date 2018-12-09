مصدر: الأمير القطري لن يشارك بالقمة الخليجية

نقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن مصدر قطريّ أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد لن يشارك في القمة الخليجية الـ39، المرتقبة الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض.

وتأتي قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

وفي وقت سابق اليوم، لمحت صحيفة "الشرق" القطرية، واسعة الاطلاع والمقربة من دوائر الحكم، إلى عدم مشاركة الأمير تميم، في أعمال القمة الخليجية.

وقالت إن "كل الدلائل تشير إلى أن الأمير القطري لن يكون على رأس الوفد القطري في قمة الرياض غدًا".