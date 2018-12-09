الطقس: ارتفاع الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً الى غائمة وباردة الى شديدة البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

اما يوم الاربعاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.