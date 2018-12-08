هدف اللحظات الأخيرة يحرم إشبيلية من اعتلاء القمة

نجح بلنسية في التعادل 1-1 أمام إشبيلية، بضربة رأس من مختار دياكابي في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحول دون اعتلاء الفريق الأندلسي لقمة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل بابلو سارابيا في الدقيقة 55، ليبدو أنه قد دفع بالفريق الأندلسي لتجاوز برشلونة حامل اللقب، الذي سيواجه إسبانيول لاحقا، لكن التعادل دفع بالفريق إلى المركز الثاني برصيد 28 نقطة، متساويا مع برشلونة المتصدر وأتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينطلق الشوط الثاني بالكثير من الإثارة، إذ تصدى الحارس توماس فاسيليك ببراعة لمحاولة من كارلوس سولير لاعب وسط بلنسية.

وأنهى سارابيا حالة الصمت بهدفه الخامس في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن انقض على الكرة ليسجل من مسافة قريبة بعد أن تحولت تسديدة وسام بن يدر نحوه، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وسدد إيفر بانيجا وأندريه سيلفا في إطار المرمى لإشبيلية، مع سعي الفريق لتعزيز تقدمه، لكن الإنهاء السيء أدى لضمان دياكابي لنقطة لصالح بلنسية قبل النهاية بقليل، بعد أن أخطأ فاسيليك في تقدير ركلة حرة من داني باريخو.

وبالرغم من التعادل، أطلقت جماهير بلنسية صيحات استهجان في نهاية المباراة، في ظل شعورها بالإحباط بعد التعادل التاسع هذا الموسم، مما ترك الفريق في المركز 12 في الترتيب.