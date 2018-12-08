فوز صعب لارسنال امام هدرسفيلد

هز لوكاس توريرا الشباك بضربة خلفية في الدقيقة 82، مانحا أرسنال الفوز بنتيجة 1-0 على هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وقفز اللاعب القادم من أوروغواي ليقابل تمريرة بيير إيميريك أوباميانغ العرضية من مدى قريب ويضمن الثلاث نقاط لأرسنال الذي حصل ثلاثة من لاعبيه على إنذارات لادعاء السقوط، وفق "رويترز".

وكان الشوط الأول مليئا بأخطاء كوميدية من أرسنال، إذ أهدر المهاجمان بيير إيميريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت العديد من الفرص واعتاد لاعب الوسط غرانيت تشاكا تمرير الكرة إلى المنافسين.

وأشهر الحكم بول تيرني سبعة إنذارات في الشوط الأول وتسعة في اللقاء، حيث حصل ثلاثي أرسنال تشاكا وشكودران مصطفي وماتيو الغندوزي على إنذارات لادعاء السقوط.

وبدا أن لاكازيت افتتح التسجيل في نهاية الشوط الأول بعدما راوغ الحارس يوناس لوسل ووضع الكرة في المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ثم أبعد لوسل تسديدة توريرا من خارج منطقة الجزاء إلى فوق العارضة.

ولم يسدد هدرسفيلد الذي لم يفز على أرسنال منذ 1971 أي كرة على المرمى.

وفي النهاية احتاج أرسنال إلى لعبة بهلوانية من لاعب أوروغواي ليفتتح التسجيل.

وقفز أرسنال إلى المركز الثالث فوق تشيلسي وتوتنهام هوتسبير اللذين يلعبان في وقت لاحق من السبت فيما تراجع هدرسفيلد إلى منطقة الهبوط في المركز 18.