القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم موادًا مخدرة بطولكرم

ألقت الشرطة يوم السبت القبض على ثلاثة تجار مخدرات وضبطت بحوزتهم موادًا يشتبه أنها من الحشيش المخدر، بمركبة بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه "وبناء على معلومات وردت لشرطة مكافحة المخدرات تفيد بوجود كمية من المواد المخدرة بحوزة ثلاثة أشخاص موجودين داخل مركبة وسط مدينة طولكرم بهدف تروجيها داخل المدينة، تم تحريك قوة من شرطة مكافحة المخدرات إلى المكان، وبرصدهم ومتابعتهم تم إلقاء القبض عليهم وضبط المركبة وبحوزتهم مادة يشتبه أنها الحشيش المخدر بوزن (218.9) غم، وقطعة بنية يشتبه أنها مخدرة، وتبغ مخلوط بمادة بنية يشتبه أنها من نوع الحشيش المخدرة، وأدوات للتعاطي المخدرات".

ولفت البيان إلى التحرز على المواد المخدرة والمركبة التي كانت بحوزتهم، وإحالة الأشخاص الثلاثة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولًا.