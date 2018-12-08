جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق جديد على حدود لبنان

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه عثر على مسار لنفق آخر امتد من الأراضي اللبنانية الى "إسرائيل" .

واضاف الجيش في بيانه: "المسار تحت سيطرتنا ولا يشكل تهديدًا."

وتابع الجيش: "لقد تم تفخيخ مسار النفق حيث يعرض كل من يدخل اليه نفسه للخطر. يجري الجيش أعمال دراسة داخل مسار النفق (ولذلك لا يتم كشف مكانها المحدد الان(.

وحملت "اسرائيل" الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان "الحديث عن خرق فادح للقرار ١٧٠١ وسيادة دولة إسرائيل".

وقال جيش الاحتلال انه واصل خلال نهاية الأسبوع الأعمال الواسعة في المنطقة حتى في الأحوال الجوية العاصفة وسيواصل العمل وفق الخطة المقررة لكشف وإحباط الأنفاق".









