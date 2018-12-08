إصابة طفل بعيار ناري وآخرين بطعنات ورضوض في شجار جنوب جنين

أصيب طفل بعيار ناري وخمسة آخرون بطعنات ورضوض في شجار وقع اليوم السبت، في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وقال محافظ جنين اللواء أكرم رجوب، "إن شجار وقع خلال مشكلة داخلية في سيلة الظهر ما أدى الى إصابة طفل بعيار ناري في البطن وخمسة آخرين بطعنات بآلات حادة ورضوض، وان الأجهزة الأمنية المتواجدة في البلدة تمكنت من السيطرة على الشجار".

وأضاف، انه "لا يمكن أن نسمح بتجاوز القانون وان مطلقي النار سيتم اعتقالهم ولن نتركهم فارين من العادلة وهوياتهم معروفة لدينا" مؤكدا انه لا يوجد أي معيقات تقف أمام المؤسسة الأمنية في فرض القانون وبسطته وسيادته".