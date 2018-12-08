المالية: غدًا بدء صرف رواتب محجوبي المنحة القطرية

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن موعد صرف دفعات للموظفين غير المستفيدين من المنحة الأميرية القطرية.

وذكرت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" المحلية، أن صرف دفعة مالية للموظفين غير المستفيدين من المنحة سيكون بما يعادل 60% بحد أدنى 1400 شيكل من الراتب ابتداءً من غدًا الأحد 9 ديسمبر وعلى مدار ثلاثة أيام عبر فروع بنكي الوطني والإنتاج.

يشار إلى أنه يستمر اليوم السبت صرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية الخاصة بالموظفين بما يعادل 50% وبحد أدنى 1400 شيكل من راتب أغسطس عبر فروع بنك البريد إضافة لمكتب ترخيص غزة.