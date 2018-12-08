وقفة في الخليل تضامنا مع الأسيرات في سجون الاحتلال

شارك عشرات المواطنين وأسرى محررون، اليوم السبت، في وقفة نظمت على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، دعما وإسنادا للأسيرات وللمطالبة بالإفراج عنهن من داخل سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة، صورا للأسرى والأسيرات، ولافتات كتبت عليها شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنهن وتبييض السجون، وأخرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهن، وغيرها دعت مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الحركة الأسيرة.

وأكد المشاركون في الوقفة، أن انتهاكات صارخة تتعرض لها الأسيرات داخل سجون الاحتلال، خاصة في فصل الشتاء، حيث يعانين من البرد الشديد جراء نقص الأغطية والملابس الشتوية، خاصة أن عددا منهن يعانين أوضاعا صحية صعبة وبحاجة لعمليات جراحية، وإدارة السجون لا تقدم شيئا لعلاجهن وتخفيف معاناتهن.