صلاح يقود ليفربول إلى صدارة مؤقتة للدوري الانجليزي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول بتحقيق فوزاً مهماً للغاية على بورنموث بأربعة أهداف نظيفة، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن صلاح من إحراز الهدفين الأول والثاني لليفربول في الدقيقتين 25 و48، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق كوك بالخطأ في مرماه بالدقيقة 68، وعاد النجم المصري لإحراز الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 77 من المباراة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع.